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Реакция футболистов махачкалинского «Динамо» на исторический выход команды в РПЛ

Реакция футболистов махачкалинского «Динамо» на исторический выход команды в РПЛ
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Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала видеозапись в своём телеграм-канале с реакцией футболистов команды на исторический выход в высший футбольный дивизион в России.

По итогам 33 туров в Мелбет Первой лиге на первом месте в турнирной таблице снова оказались «Химки». На счету подмосковной команды стало 63 очка. На второй строчке по-прежнему находится махачкалинское «Динамо», у которого 61 очко. Оба клуба обеспечили себе досрочный выход в Российскую Премьер-Лигу за тур до конца сезона. «Акрон» и тульский «Арсенал» находятся на третьей и четвёртой строчках соответственно. Команды примут участие в переходных матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого команда ни разу в своей истории не выступала в высшей лиге.

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