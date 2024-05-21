Венсан Компани может возглавить «Баварию»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани попал в сферу интересов «Баварии», сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Несмотря на вылет «Бёрнли» из АПЛ, Компани попал в сферу интересов нескольких клубов, в том числе и «Баварии». Отмечается, что «Бавария» уже связалась с представителями Компани. Переговоры пока на ранней стадии, но мюнхенский клуб дал понять, что рассматривает специалиста на эту должность.

Компани возглавляет «Бёрнли» с 2022 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2028 года. Ранее он тренировал «Андерлехт».

Ранее немецкий тренер Томас Тухель объявил об уходе с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» по окончании сезона.

Известные дети спортсменов: