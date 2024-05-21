Мозес отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал уход защитника Георгия Джикии из московского клуба.

«Джикия — капитан, классный парень. Настоящий лидер. Могу честно сказать: думал, он останется в клубе и подпишет новый контракт. Жаль, что его больше не будет в «Спартаке». Он провёл здесь много лет, выиграл чемпионат и Кубок. Он знает, что значит быть красно-белым. До последнего Георгий относился к клубу уважительно. Считаю, он войдёт в историю как легенда «Спартака». Он сделал для этого всё возможное», — сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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