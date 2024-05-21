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Агент Тюкавина оценил шансы форварда «Динамо» сыграть в решающем матче РПЛ

Агент Тюкавина оценил шансы форварда «Динамо» сыграть в решающем матче РПЛ
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, оценил шансы футболиста сыграть в решающем матче РПЛ с «Краснодаром». Напомним, форвард получил повреждение во встрече с «Крыльями Советов» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он делает процедуры. Есть какие-то моменты, которые я не хочу разглашать, как, например, всё, что было сказано в раздевалке, остаётся там же. Впереди тяжёлая решающая игра. Вот так скажешь, что у человека болит колено или бедро, и на поле начинают специально бить в это место. По здоровью, я думаю, что врачи его поставят на ноги к игре. Остальные нюансы не хотел бы говорить», — приводит слова Сафонова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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