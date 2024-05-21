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«Не понимаю логики, опять какая-то интрига». Мацуев — о назначении Станковича в «Спартак»

«Не понимаю логики, опять какая-то интрига». Мацуев — о назначении Станковича в «Спартак»
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Известный пианист, народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Я не понимаю логики, почему мы отказываемся от российских тренеров. Я не говорю про Станислава Черчесова, хотя не понимаю, почему тренер такого класса находится в свободном плавании. Очень сложно здесь говорить: опять тонко, опять иностранец, какая-то интрига. Может быть для триллера это хорошо. Я могу сказать тривиальные слова «поживём-увидим», как это было всегда перед приходом иностранцев. Давайте посчитаем, сколько у нас было иностранцев. Эффект Массимо Карреры выстреливает раз в сколько лет — хотелось бы это знать?» — приводит слова Мацуева ТАСС.

Ранее стало известно, что серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака». К работе он приступит с сезона-2024/2025. Сейчас обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Владимир Слишкович.

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