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Стало известно, почему президент «Барселоны» хочет уволить Хави

Стало известно, почему президент «Барселоны» хочет уволить Хави
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта всё ещё настроен уволить главного тренера клуба Хави по завершении сезона, сообщает Marca.

По данным источника, Лапорта недоволен тем, что тренер недостаточно доверяет команде. Президент «Барселоны» окончательно понял, что Хави не соответствует требования клуба после слов тренера о экономеческом положении команды, из-за которой команде не может улучшить состав.
Функционер считает, что Хави не должен возглавлять клуб в следующем сезоне. Лапорта хочет видеть у руля клуба тренера, который полностью верит в команду и в её способности завоевывать титулы и конкурировать с великими игроками Европы.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Хави, со своей стороны, также по-прежнему твёрд в своём желании продолжить карьеру в «Барселоне» в следующем сезоне.

Напомним, «Барселона» за тур до конца сезона гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. В заключительном туре Примеры команда встретится с «Севильей».

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