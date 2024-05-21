Стало известно, какую компенсацию получит Тухель после досрочного ухода из «Баварии»

«Бавария» выплатит главному тренеру Томасу Тухелю серьёзную денежную компенсацию после прекращения сотрудничества.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, компенсация составит более € 10 млн. Отмечается, что зарплата тренерскому штабу Томаса Тухеля будет выплачиваться до лета 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что мюнхенская «Бавария» хотела оставить главного тренера команды Томаса Тухеля на следующий сезон. Немецкий специалист выставил ряд условий, таких как оказание реального влияния на трансферную политику «Баварии». Специалист хочет самостоятельно определять, какие футболисты должны быть проданы, а какие приобретены.

Футболистка «Баварии» забыла надеть шорты перед матчем: