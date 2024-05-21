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Боатенг рассказал о неприличной шутке Клоппа во времена их совместной работы в «Боруссии»

Боатенг рассказал о неприличной шутке Клоппа во времена их совместной работы в «Боруссии»
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Бывший нападающий «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг вспомнил о ситуации с немецким специалистом Юргеном Клоппом, которая произошла в период их совместной работы в дортмундской «Боруссии».

«Однажды я купил новые туфли. Они были зелёного цвета, цвета лягушки. Клопп проходил мимо меня, пукнул и сказал: «Ух ты, какие классные туфли, они даже издают звуки!» — приводит слова Боатенга Football Talk в соцсетях.

Напомним, в конце января Клопп объявил, что покинет английский клуб по завершении нынешнего сезона. Специалист возглавлял клуб с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выиграл семь трофеев. Ранее стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года.

Минувший сезон «Ливерпуль» завершил на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

Клопп танцует под рэп на прощальной вечеринке в свою честь:

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