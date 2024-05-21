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Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему Чалов не играл в матче с «Пари НН»

Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему Чалов не играл в матче с «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, почему российский нападающий Фёдор Чалов не принимал участие в матче 29-го тура чемпионата России с «Пари НН». Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:2. Чалов попал в заявку, но провёл весь матч на скамейке запасных.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 56'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

«С ним всё хорошо, он приехал с нами, готовился к игре. Ситуация сложилась так, что нужно было передохнуть. Игра складывалась, позволяя и посмотреть резерв, и дать почувствовать «порох» другим футболистам», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

После 29 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. В заключительном туре чемпионата России команда встретится с «Уралом». Матч состоится 25 мая.

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