Тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему Чалов не играл в матче с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, почему российский нападающий Фёдор Чалов не принимал участие в матче 29-го тура чемпионата России с «Пари НН». Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:2. Чалов попал в заявку, но провёл весь матч на скамейке запасных.

«С ним всё хорошо, он приехал с нами, готовился к игре. Ситуация сложилась так, что нужно было передохнуть. Игра складывалась, позволяя и посмотреть резерв, и дать почувствовать «порох» другим футболистам», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

После 29 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 45 очков. В заключительном туре чемпионата России команда встретится с «Уралом». Матч состоится 25 мая.

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