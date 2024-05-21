Гурцкая: как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин?

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».

«Что думаю о назначении Станковича в «Спартак»? Я пока не готов его критиковать, но не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. Почему ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?

Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, они больше времени работают. Заслуги Станковича в футболе пока очень сомнительные. Выиграть с «Црвеной Звездой» и с «Ференцварошем» чемпионат может любой тренер», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Ранее стало известно, что серб Деян Станкович станет главным тренером «Спартака». К работе он приступит с сезона-2024/2025. Сейчас обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Владимир Слишкович.

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