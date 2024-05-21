Ангелос Постекоглу попросил у «Тоттенхэма» минимум три трансфера этим летом

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу просит руководство клуба подписать минимум трёх игроков этим летом, сообщает ESPN.

По информации источника, 58-летний специалист реалистично оценивает масштаб приобретений, которые можно осуществить за одно трансферное окно, однако клуб обладает определенным запасом средств, не выходящим за рамки финансовых правил АПЛ.

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Брентфорда» Айвана Тони и уже несколько месяцев следит за полузащитником «Челси» Конором Галлахером.

Постекоглу возглавил лондонский клуб в июле 2023. Под его руководством «Тоттенхэм» завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в чемпионате Англии с 66 очками. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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