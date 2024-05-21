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«Карпин захочет преподнести сюрприз». Мор — о матче 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»

«Карпин захочет преподнести сюрприз». Мор — о матче 30-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Зенит» — «Ростов». По мнению экс-футболиста, «Зениту» предстоит тяжёлый матч, ведь главный тренер «Ростова» Валерий Карпин любит преподносить сюрпризы в виде побед над лидерами.

«У «Зенита» будет тяжелейшая игра против «Ростова». Зная Карпина, уверен, что он захочет сюрприз преподнести. В этом нет сомнений», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за тур до окончания нынешнего розыгрыша РПЛ чемпион ещё не определён. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, московского «Динамо», на два очка. При этом москвичи в заключительном туре сыграют на выезде с «Краснодаром», который занимает третью строчку в таблице.

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