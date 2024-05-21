Игрок «Ростова» Байрамян: не помню, когда такая интрига была в РПЛ, это кайф!

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Кто станет чемпионом России? Я не знаю, три команды борются до последнего тура. Не помню, когда такая интрига была, все с большим интересом будут следить за этим. Это здорово, это кайф! Посмотрим, что будет», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

После 29 сыгранных туров сразу три команды всё ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 50 очками пребывает на третьем месте.

Напомним, в 30-м туре чемпионата московское «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Зенит» будет принимать на своём поле «Ростов».