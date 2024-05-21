Защитник «Локомотива» Морозов рассказал, что приходил в клуб как «десятка»

Центральный защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов рассказал, что получил приглашение в академию железнодорожников, играя на позиции под нападающим.

«Первый раз побывал в Черкизове уже будучи в академии клуба? Кажется, да. В 12 лет я перешёл в «Локомотив», примерно в то время.

Как меня заметили? С «Трудовыми резервами» вышли в Клубную лигу, где между собой соревнуются лучшие академии. Играли против «Локомотива» и крупно уступили, но я забил. Видимо, ещё и хорошо сыграл — позиция тогда у меня была под нападающим, совершенно другое амплуа. После того матча получил приглашение.

Получается, что центральным защитником стал позже? Да, в защиту перешёл, когда в дубль попал. До этого — «десятка» или опорник. Благодаря этому с мячом более уверенно работаю», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 23-летний Морозов провёл в составе «Локомотива» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,8 млн.