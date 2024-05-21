Игрок «Рубина» Даку: на Евро у сборной Албании «группа смерти», но мы всех удивим

Нападающий казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку высказался о предстоящем чемпионате Европы — 2024, который пройдёт этим летом в Германии.

«На чемпионате Европы у нас «группа смерти». Каждый знает об этом, очень сложные соперники. Это будет непросто, но мне кажется, что мы всех удивим», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная Албании попала в группу В, где сыграет вместе с Италией, Хорватией и Испанией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.