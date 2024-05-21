Рафаэль Бенитес дал совет будущему тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес дал совет будущему наставнику мерсисайдцев Арне Слоту.

«Честность, трудолюбие и успех приносят уважение и восхищение — вот ключ к тому, чтобы быть принятым в городе Ливерпуль. Что бы вы ни думали, вам придётся быстро понять, что значит быть тренером «Ливерпуля». В каждой игре от вас ждут победы. А если вы побеждаете и играете хорошо, то от вас будут ожидать, что вы выиграете и с разницей в три гола.

Если вы спросите моё мнение о том, что ждёт Арне Слота, важно помнить о контексте, потому что нужно сравнивать «Ливерпуль» сейчас с тем, когда я пришёл в 2004 году. Следовать за Юргеном Клоппом нелегко, но самый важный вопрос для любого менеджера, приходящего в новый клуб, всегда звучит так: «Насколько хороши игроки?» и «Могут ли они соответствовать тому, как мы хотим играть?»

В «Ливерпуле» увидели в Арне качества, которые им нравятся. Мой самый большой совет ему или любому другому менеджеру — он должен быть самим собой, понимая культуру клуба и города, в который он приезжает работать. Как только он это поймёт, он сделает первый позитивный шаг, и его направят по верному пути», — приводит сова Бенитеса The Telegraph.

Контракт нидерландского специалиста вступит в силу с 1 июня 2024 года после того, как Слот получит разрешение на работу в Англии. Ранее в СМИ появились сообщения, что Арне Слот подписал с мерсисайдцами контракт, рассчитанный до 2027 года. При этом английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.