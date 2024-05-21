Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль Бенитес дал совет будущему тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту

Рафаэль Бенитес дал совет будущему тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес дал совет будущему наставнику мерсисайдцев Арне Слоту.

«Честность, трудолюбие и успех приносят уважение и восхищение — вот ключ к тому, чтобы быть принятым в городе Ливерпуль. Что бы вы ни думали, вам придётся быстро понять, что значит быть тренером «Ливерпуля». В каждой игре от вас ждут победы. А если вы побеждаете и играете хорошо, то от вас будут ожидать, что вы выиграете и с разницей в три гола.

Если вы спросите моё мнение о том, что ждёт Арне Слота, важно помнить о контексте, потому что нужно сравнивать «Ливерпуль» сейчас с тем, когда я пришёл в 2004 году. Следовать за Юргеном Клоппом нелегко, но самый важный вопрос для любого менеджера, приходящего в новый клуб, всегда звучит так: «Насколько хороши игроки?» и «Могут ли они соответствовать тому, как мы хотим играть?»

В «Ливерпуле» увидели в Арне качества, которые им нравятся. Мой самый большой совет ему или любому другому менеджеру — он должен быть самим собой, понимая культуру клуба и города, в который он приезжает работать. Как только он это поймёт, он сделает первый позитивный шаг, и его направят по верному пути», — приводит сова Бенитеса The Telegraph.

Контракт нидерландского специалиста вступит в силу с 1 июня 2024 года после того, как Слот получит разрешение на работу в Англии. Ранее в СМИ появились сообщения, что Арне Слот подписал с мерсисайдцами контракт, рассчитанный до 2027 года. При этом английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

Материалы по теме
«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота на пост главного тренера клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android