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Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром

Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ перед последним туром
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал фаворита чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге перед последним туром сезона-2023/2024.

«Ну, 70% у «Динамо», им надо вничью сыграть всего-то. Играют в гостях? Ну и что? «Динамо» сейчас на ходу, они хорошо играют, но надо быть объективным. Ну, «Зениту» надо обыграть «Ростов» и ждать, что там произойдёт. Может быть, «Краснодар» сумеет в этом последнем матче. Но, судя по тому, как они с «Сочи» играли, мало уверен», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, после 29 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров. Чёрно-зелёные отстают от бело-голубых на три очка.

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