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Агент Конате отреагировал на интерес к игроку со стороны клубов из Англии и Франции

Агент Конате отреагировал на интерес к игроку со стороны клубов из Англии и Франции
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал новость об интересе к форварду со стороны французских и английских клубов.

«Я уже говорил, что на тему Конате буду говорить только после 25 мая, когда «Ахмат» сыграет с «Факелом». Сейчас каждый день будут что-то писать про интерес к Конате. Есть много фейковых новостей, к примеру интерес к Миранчуку. Его все хотят, «Арсенал» Лондон, «Реал» Мадрид и «Барселона», но в конечном итоге никто. Поэтому я не сторонник лишних новостей. Конечно, будут писать сначала одни, потом другие. Каждый придумывает ерунду, но это всё не так», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что на форварда «Ахмата» претендует «Лестер», вернувшийся в АПЛ, а также французские «Лион» и «Брест», которые выступят в еврокубках в сезоне-2024/2025.

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