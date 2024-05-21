Орлов: Данила Козлов в любой команде будет играть, в России уж точно

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о потенциале 19-летнего атакующего полузащитника калининградской «Балтики» Данилы Козлова.

«За Козлова мы радуемся. Молодец! Но он сам решит, куда ему идти. Вижу ли я его в нынешнем «Зените»? Да я в любой команде его вижу, он в любой команде будет играть. В России уж точно», — сказал Геннадий Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Козловым интересуется ряд итальянских клубов. В частности одним из заинтересованных клубов является «Комо», который по итогам сезона-2023/2024 вышел в Серию А.

В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.