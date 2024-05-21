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Орлов — о «Спартаке»: надо, чтобы был российский тренер, надо подтягивать своих

Орлов — о «Спартаке»: надо, чтобы был российский тренер, надо подтягивать своих
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что московскому «Спартаку» необходимо сотрудничать с российскими тренерами. По его мнению, все иностранцы — это временные варианты.

«Надо, чтобы был российский тренер. Что такое зарубежный тренер? Он с собой привозит ещё пять-шесть человек. Но он же уйдёт через какое-то время. И остаётся опять выжженное поле. Ну надо воспитывать хотя бы своих тренеров, подтягивать», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

16 мая стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен главным тренером московского «Спартака» с начала сезона-2024/2025. Контракт рассчитан на два года. Сейчас временно обязанности главного тренера команды исполняет Владимир Слишкович.

После 29 туров чемпионата России «Спартак» набрал 49 очков и занимает пятое место. В последнем туре чемпионата красно-белые сыграют с «Оренбургом».

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