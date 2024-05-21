Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов: ЦСКА сделает правильный ход, если подпишет с Акинфеевым новый контракт

Чанов: ЦСКА сделает правильный ход, если подпишет с Акинфеевым новый контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о продлении контракта Игоря Акинфеева с московским клубом. Ранее в СМИ появилась информация, что опытный голкипер и капитан армейцев продлит контракт с московским клубом на два года. Подписание соглашения должно состояться на следующей неделе.

«Если ЦСКА подпишет новый контракт с Акинфеевым, то сделает правильный ход. Поэтому я буду спокоен. Не знаю, последний ли этот контракт Игоря с ЦСКА в качестве игрока. Мы предполагаем, господь располагает. Желание и здоровье — это две гирьки на весах, которые перевешивают всё остальное. Возможность и класс остаётся и никуда не денется.

Тороп уже получает больше игрового времени. В этом сезоне, в особенности весной, посмотрите, сколько матчей он провёл. Мы видим поступательное движение роста и мастерства у Славы. Это одно из основных слагаемых. Есть ещё такие слагаемые, как работа Дмитрия Крамаренко, которого я знаю ещё как игрока. А второе — что рядом с Торопом находится Акинфеев, который покажет и подскажет, а также рядом с ним растут люди», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Хомуха: Акинфеев за два года в ЦСКА может подготовить молодых вратарей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android