Чанов: ЦСКА сделает правильный ход, если подпишет с Акинфеевым новый контракт

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о продлении контракта Игоря Акинфеева с московским клубом. Ранее в СМИ появилась информация, что опытный голкипер и капитан армейцев продлит контракт с московским клубом на два года. Подписание соглашения должно состояться на следующей неделе.

«Если ЦСКА подпишет новый контракт с Акинфеевым, то сделает правильный ход. Поэтому я буду спокоен. Не знаю, последний ли этот контракт Игоря с ЦСКА в качестве игрока. Мы предполагаем, господь располагает. Желание и здоровье — это две гирьки на весах, которые перевешивают всё остальное. Возможность и класс остаётся и никуда не денется.

Тороп уже получает больше игрового времени. В этом сезоне, в особенности весной, посмотрите, сколько матчей он провёл. Мы видим поступательное движение роста и мастерства у Славы. Это одно из основных слагаемых. Есть ещё такие слагаемые, как работа Дмитрия Крамаренко, которого я знаю ещё как игрока. А второе — что рядом с Торопом находится Акинфеев, который покажет и подскажет, а также рядом с ним растут люди», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.