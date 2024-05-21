Сборная Словении объявила состав на Евро-2024

Пресс-служба сборной Словении в соцсети Х (ранее Twitter) объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

Отметим, что в список сейчас входит 30 футболистов, но в окончательную заявку сборная Словении сможет включить только 26 футболистов.

Вратари: Ян Облак, Вид Белец, Игор Векич, Матевж Видовшек.

Защитники: Жан Карничник, Миха Блажич, Яка Бийол, Эрик Янжа, Петар Стоянович, Ванья Дркушич, Давид Брекало, Жан Залетел.

Полузащитники: Тими Элшник, Санди Ловрич, Адам Черин, Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват, Ясмин Куртич, Беньямин Вербич, Нино Жугель, Миха Зайц, Адриан Зелькович.

Нападающие: Ян Млакар, Жан Випотник, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар, Жан Целар, Лука Захович, Йосип Иличич.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.