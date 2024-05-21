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Шалимов: не стану уверенно говорить, что «Динамо» сыграет в Краснодаре с позиции силы

Шалимов: не стану уверенно говорить, что «Динамо» сыграет в Краснодаре с позиции силы
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о предстоящей развязке чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в 30-м туре чемпионата московское «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Зенит» будет принимать на своём поле «Ростов».

«Больше шансов у «Динамо» — всё зависит только от них. Надо просто сыграть вничью. Кроме того, есть ведь и фактор «Краснодара» — если «Зенит» быстро забьёт, шансов на титул у «быков» не остаётся. Но есть и фактор того, что «Краснодар» впервые в истории клуба может занять второе место. Получается, «Зениту» надо как можно дольше держать «Краснодар» в тонусе, забивать «Ростову» как можно позже. Но «Ростов» просто доигрывает сезон, и «Зенит» должен доводить такой матч до победы.

Но есть и фактор очень неожиданного «Динамо» — то они уверенно убирают «Зенит», то проигрывают три матча подряд. Кроме того, очень много пропускают. Уверенно говорить о том, что бело-голубые будут в Краснодаре играть с позиции силы, точно не стану», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 29 сыгранных туров сразу три команды всё ещё сохраняют шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 53 очками пребывает на третьем месте.

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