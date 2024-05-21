Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Последним матчем Крооса за «Реал» станет финал Лиги чемпионов с «Боруссией»

Последним матчем Крооса за «Реал» станет финал Лиги чемпионов с «Боруссией»
Аудио-версия:
Комментарии

Последним матчем полузащитника Тони Крооса за мадридский «Реал» станет финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее стало известно, что Кроос закончит карьеру после чемпионата Европы — 2024. Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня. Он пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».

Материалы по теме
«Реал» подтвердил, что Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android