Последним матчем Крооса за «Реал» станет финал Лиги чемпионов с «Боруссией»

Последним матчем полузащитника Тони Крооса за мадридский «Реал» станет финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией».

Напомним, ранее стало известно, что Кроос закончит карьеру после чемпионата Европы — 2024. Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня. Он пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли».