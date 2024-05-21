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Хендерсон, Стерлинг и Джеймс не сыграют за сборную Англии на Евро-2024

Хендерсон, Стерлинг и Джеймс не сыграют за сборную Англии на Евро-2024
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Полузащитник амстердамского «Аякса» Джордан Хендерсон и футболисты лондонского «Челси» Рахим Стерлинг и Рис Джеймс не попадут в состав сборной Англии на чемпионат Европы — 2024. Об этом сообщают различные зарубежные источники.

Список футболистов, которых главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт вызовет на Евро-2024, будет опубликован в ближайшее время. Отметим, что в финальную заявку смогут попасть 26 человек.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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