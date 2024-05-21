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Мостовой: Сперцяну многому надо научиться, вряд ли он сейчас заменит Ройса в «Боруссии»

Мостовой: Сперцяну многому надо научиться, вряд ли он сейчас заменит Ройса в «Боруссии»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в дортмундскую «Боруссию».

«Может быть, Сперцян этим летом уедет в «Боруссию» Дортмунд. Почему нет? Такой переход — это очень здорово для Сперцяна, но другое дело — вряд ли он сейчас заменит Марко Ройса. Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться. Все те, кто сейчас уехал, столкнулись с проблемами в европейском футболе. Тот же Головин в начале карьеры в «Монако», а Захаряну сейчас не хватает жёсткости и агрессии. Это хорошо, когда такая команда, как «Боруссия» Дортмунд, интересуется Сперцяном. Он как раз таки там прибавит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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