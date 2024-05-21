Мор: если у Тюкавина будет возможность, он сыграет с «Краснодаром» на уколах

Бывший российский футболист Эдуард Мор считает, что отсутствие Константина Тюкавина может оказаться фатальным для «Динамо» в заключительном матче Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Краснодаром». Напомним, в случае победы или ничьей в этой игре «Динамо» станет чемпионом России. У ближайшего преследователя бело-голубых, «Зенита», сейчас на два очка меньше.

«Тюкавин должен сыграть, потому что очень он необходим команде. Это человек, который сейчас за собой ведёт, он лидер команды во всех отношениях. Если у него будет такая возможность, на уколах он сыграет. Если это будет возможно. Может так получиться, что он просто не сможет. Если не сыграет, то шансы «Динамо» сыграть хотя бы вничью будут гораздо меньше. Он настоящий лидер. Его присутствие на поле сказывается очень хорошо. Речь не только о голах. Без него игра «Динамо» будет другая», — заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».