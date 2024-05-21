Игрок «Ростова» Щетинин поставил оценку своей команде за нынешний сезон

Центральный полузащитник футбольного клуба «Ростов» Кирилл Щетинин поделился мыслями о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

«Оценка команде за весь сезон по 10-балльной шкале? Я думаю, «семь». Почему? Ну, мы проиграли ключевые матчи – «Балтике» в Кубке России, «Спартаку», «Локомотиву». Я считаю, это ключевые матчи.

Согласен ли, что проиграли «Спартаку» не по делу? Не то чтобы не по делу, сами себе «привезли», мало моментов создавали. Скажем так, мы не наиграли на 1:5», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, по итогам 29 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов», имея в активе 43 набранных очка, располагается на шестом месте в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России подопечные Валерия Карпина дошли до полуфинала Пути регионов.