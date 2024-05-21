Маркус Рашфорд не поедет на Евро-2024 в составе сборной Англии — Sky Sports

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не попадёт в состав сборной Англии на чемпионат Европы — 2024. Об этом сообщает Sky Sports.

Список футболистов, которых главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт вызовет на Евро-2024, будет опубликован в ближайшее время. Отметим, что в финальную заявку смогут попасть 26 человек.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.