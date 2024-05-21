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Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024

Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024
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Сборная Португалии объявила состав на грядущий чемпионат Европы — 2024. Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду также попал в заявку на континентальное первенство. Напомним, сейчас Роналду 39 лет, он выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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Сборная Португалии объявила состав на Евро-2024

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Первой сборной в Европе, которая объявила состав на континентальное первенство, стала национальная команда Венгрии.

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