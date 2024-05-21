Евро-2024 станет 13-м крупным турниром для нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду

Предстоящий чемпионат Европы — 2024 станет 13-м крупным турниром в карьере нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, сегодня, 21 мая, стала известна заявка сборной Португалии на Евро-2024. Ранее в своей профессиональной карьере Роналду принимал участие в пяти чемпионатах Европы, пяти чемпионатах мира, Кубке конфедераций и Олимпийских играх. Португальскому нападающему в начале февраля этого года исполнилось 39 лет.

К «Аль-Насру» экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Спортинга», «Реала» и «Ювентуса присоединился на правах свободного агента в 2023 году. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.