Роналду сыграет на шестом чемпионате Европы за свою карьеру

Чемпионат Европы 2024 года станет для португальского нападающего Криштиану Роналду шестым в карьере. Сегодня, 21 мая, сборная Португалии объявила состав на турнир — Роналду попал в заявку. Напомним, сейчас Криштиану 39 лет, он выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Первой сборной в Европе, которая объявила состав на континентальное первенство, стала национальная команда Венгрии.