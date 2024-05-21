«Я хотя бы в тренде?» Тони Кроос — о резонансе вокруг его решения о завершении карьеры

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал резонанс вокруг новости о завершении карьеры после чемпионата Европы — 2024.

«Я хотя бы в тренде?» — написал Кроос на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.