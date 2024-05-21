Шалимов: «Сочи» заслуженно отправляется в Первую лигу

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о вылете «Сочи» из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Что касается «Сочи», то команда заслуженно отправляется в Первую лигу. Не понимаю разговора про хорошую игру, потому что задача была другой — оставить команду в РПЛ. Было весной несколько игр с прямыми конкурентами в борьбе за вылет, но набрать очков столько, сколько хватит для сохранения места в РПЛ, не смогли», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, «Сочи» лишился шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 сыгранных матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.