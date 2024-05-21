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«Краснодар» — «Динамо»: когда матч, где смотреть игру 30-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: когда матч, где смотреть игру 30-го тура РПЛ
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В ближайшую субботу, 25 мая, состоится матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Встречу примет стадион «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Напомним, после 29 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров. Чёрно-зелёные отстают от бело-голубых на три очка.

Отметим, что в последний раз «Динамо» завоёвывало чемпионский титул в 1976 году. Тогда бело-голубые в 11-й раз в своей истории стали чемпионами СССР.

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