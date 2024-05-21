Ташуев оценил работу Илича на посту главного тренера «Пари НН»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о работе сербского специалиста Саши Илича, возглавляющего «Пари Нижний Новгород».

«Понятно, что «Пари НН» рассчитывал на то, что Илич исправит ситуацию, даст результат. Но, мягко говоря, что-то не получилось. Раз он не пришёл на пресс-конференцию (после матча 29-го тура с ЦСКА (2:6). — Прим. «Чемпионата»), то это говорит о том, что где-то ситуация сыграла роль в психологии. Илич понял, что он попал в достаточно серьёзную мясорубку. Обычно в такие «моменты минора» клубы приглашают тех людей, который прекрасно знают чемпионат. А здесь взяли человека, который не знает чемпионат», — приводит слова Ташуева Vprognoze.ru.

Напомним, 46-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и один раз сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 12 мячей, а забил три.

После 29 туров в Российской Премьер-Лиге «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей.

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