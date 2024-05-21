Андрей Канчельскис: уверен, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Уверен, что «Зенит» станет чемпионом. Выиграет последний матч, а «Динамо» в Краснодаре проиграет. У «быков» последняя игра будет дома, как вы себе представляете, что они дадут осечку в последней игре? Будет полный стадион и сумасшедшая атмосфера. Ничья не устроит «Краснодар», а «Зенит» выиграет у «Ростова» и станет чемпионом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 29 туров в чемпионате России по футболу московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 53 очками пребывает на третьем месте.