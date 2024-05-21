«Мне как-то всё равно». Карпукас — о возможном приходе Джикии в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас отреагировал на информацию о том, что центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия потенциально может присоединиться к железнодорожникам грядущим летом.

«Хотел бы я видеть Джикию в «Локомотиве»? Мне как-то всё равно. Захочет играть здесь, всё сложится — пусть приходит. Безусловно, Джикия — игрок уровня РПЛ, это даже не обсуждается. Для такого футболиста точно найдётся хороший вариант», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

Напомним, красно-белые приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. В нынешнем сезоне Джикия сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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