Гагнидзе: не имеет значения, играю я или нет — сейчас «Динамо» в шаге от чемпионства

21-летний центральный полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе ответил на вопрос, доволен ли он количеством игрового времени, которое он получает в стане бело-голубых.

«Не могу сказать, что я доволен своим игровым временем. Каждый футболист вне зависимости от возраста хочет получать игровое время, но решение принимает тренер. С Личкой у меня хорошие отношения, никаких проблем нет. Да и сейчас самое важное, что «Динамо» в шаге от чемпионства. В данном моменте не имеет значения, играю я или нет.

Останусь ли я в «Динамо»? Сейчас я не думаю об этом. Просто хочу насладиться моментом, в котором нахожусь», — приводит слова Гагнидзе Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Гагнидзе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности грузинский футболист провёл на поле 576 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

После 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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