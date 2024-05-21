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Козлов: матч «Краснодар» — «Динамо» может быть историческим, буду очень рад за Шунина

Козлов: матч «Краснодар» — «Динамо» может быть историческим, буду очень рад за Шунина
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Бывший защитник «Динамо» Алексей Козлов поделился мнением о грядущем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 25 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы спустя долгое время «Динамо» стало чемпионом. Конечно, переживаю за команду.

Я обычно не смотрю игры. Но матч с «Краснодаром» обязательно посмотрю! Желаю, чтобы ребята подарили эту радость всем болельщикам и себе. Мы близко общаемся сейчас с Шуниным. За него буду очень рад. Он всю карьеру провёл в «Динамо», становился третьим. Сейчас, когда карьера уже подходит к концу, выиграть чемпионство будет для него особенным событием», – приводит слова Козлова Metaratings.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Матч «Краснодар» – «Динамо» начнётся в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Бело-голубым достаточно не проиграть в этом матче для того, чтобы стать чемпионами нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

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