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Саутгейт объяснил, почему не включил Рашфорда в заявку сборной Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не попал в состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

«Другие игроки на этой позиции провели сезон лучше, чем Маркус», – приводит слова специалиста Sky Sports.

Ранее пресс-служба сборной Англии объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024. В данный список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

Напомним, в текущем сезоне Рашфорд принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.