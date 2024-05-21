Месси, Пике и Рубиалеса подозревают в растрате средств во время пандемии коронавируса

Бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике, а также экс-глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес и президент УЕФА Александер Чеферин могли быть замешаны в растрате средств Союза европейских футбольных ассоциаций во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает A Bola со ссылкой на The Objetive.

По информации источника, были найдены сообщения и аудиозаписи, которыми обменивались указанные лица, свидетельствующие о попытках «перенаправить» средства УЕФА футболистам с целью компенсировать им редуцирование заработных плат, возникшее из-за пандемии коронавируса.

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Подчёркивается, что впервые речь об этом зашла весной 2020 года, когда состоялся телефонный разговор между Пике и Рубиалесом, испанский защитник с разрешения Месси сообщил экс-главе RFEF, что аргентинец обеспокоен существенным сокращением зарплаты из-за пандемии коронавируса. Незадолго до этого руководство «Барселоны» попросило игроков снизить заработную плату на 70%.

После этого разговора Рубиалес связался с Чеферином и рассказал ему о сложившейся ситуации. Также Рубиалес предложил идею с тем, чтобы компенсировать зарплаты футболистов за счёт средств УЕФА. При этом экс-глава RFEF подчеркнул, что Месси и Пике сообщили Рубиалесу, что никто не должен узнать о том, что они выражают недовольство сокращением их зарплаты.

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