Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: мы не должны быть мальчиками для битья в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, какие у команды будут цели в Российской Премьер-Лиге.

«Не хочется говорить ребятам: «Давайте пойдём в РПЛ и будем там выживать». Мы должны быть достойными Премьер-Лиги. Когда соперники выходят с нами на матч, они не должны выходить, как против школьников. Мы не должны быть мальчиками для битья. Можно проиграть, но при этом всё должно быть достойно. Сейчас РПЛ стала намного интереснее именно потому, что такие простые команды, как «Факел», «Балтика», достойно конкурируют и просто так никому не уступают. Поэтому наша задача будет заключаться именно в этом – быть достойными уровня РПЛ и команд, которые там выступают», – приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 33 туров в Мелбет Первой лиге на первом месте в турнирной таблице снова оказались «Химки». На счету подмосковной команды стало 63 очка. На второй строчке по-прежнему находится махачкалинское «Динамо», у которого 61 очко. Оба клуба обеспечили себе досрочный выход в Российскую Премьер-Лигу за тур до конца сезона. «Акрон» и тульский «Арсенал» находятся на третьей и четвёртой строчках соответственно. Команды примут участие в переходных матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.