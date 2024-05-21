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«Ты всегда в моей команде». Рамос отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

«Ты всегда в моей команде». Рамос отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
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Бывший центральный защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, ныне выступающий за «Севилью», отреагировал на решение полузащитника «сливочных» Тони Крооса завершить карьеру после Евро-2024.

«Было приятно разделить с тобой столько особенных моментов и успехов. Ты уникальный игрок и исключительный человек, один из лучших. Всегда в моей команде, Антонио. Наслаждайся своей новой жизнью и воспоминаниями о прекрасной карьере, в которой ещё осталось несколько глав», — написал Рамос в своей социальной сети.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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