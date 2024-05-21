Денис Давыдов: есть чуйка, что в матче «Краснодар» — «Динамо» будет ничья

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Есть чуйка, что в матче «Краснодар» – «Динамо» будет ничья «Краснодар» даст бой, будет хороший матч. Интересные выходные, жду с нетерпением», – приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

25 мая состоится матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Встречу примет стадион «Краснодар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени. Напомним, после 29 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает московское «Динамо», опережающее идущий следом «Зенит» на два очка. «Краснодар» замыкает тройку лидеров. Чёрно-зелёные отстают от бело-голубых на три очка.