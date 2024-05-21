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Гагнидзе назвал главную причину нынешних результатов «Динамо»

Гагнидзе назвал главную причину нынешних результатов «Динамо»
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Грузинский полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе объяснил результаты команды в текущем сезоне, а также высказался о соперниках за чемпионство.

«Мне кажется, главная причина нынешних результатов команды состоит в том, что мы объединилась. «Динамо» — одна большая семья. Мы можем стать чемпионами. Стал ли «Зенит» слабее в этом сезоне? Я не помню, чтобы «Зенит» был когда-либо слабой командой. Просто в последних играх «Зенит» неожиданно потерял очки», — приводит слова Гагнидзе Metaratings.

Напомним, после 29 туров в чемпионате России по футболу московское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. На счету бело-голубых стало 56 очков. На второй строчке располагается петербургский «Зенит», у которого 54 очка. «Краснодар» с 53 очками пребывает на третьем месте.

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