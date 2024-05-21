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Пикущак: «Краснодар» сам виноват в своей ситуации — могли брать все очки в прошлых играх

Пикущак: «Краснодар» сам виноват в своей ситуации — могли брать все очки в прошлых играх
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак в преддверии матча 30-го тура РПЛ между чёрно-зелёными и «Динамо» высказался о шансах «быков» на чемпионство в этом сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если говорить о шансах «Краснодара» на чемпионство, то надежда умирает последней. Но «Динамо» сейчас на подъёме. «Краснодар» в последнем матче проявил характер и победил на последних минутах. Будем надеяться, что команде Мусаева удастся победить и добыть чемпионство. Но не будем забывать про «Зенит», у них с «Ростовом» тоже будет интересная игра.

Однозначно «Краснодар» сам виноват в такой ситуации, где не всё от них зависит. До этого два матча проиграли. Понятно, что где-то не повезло, но можно было брать максимальное количество очков», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

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