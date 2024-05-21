Васкес в дружеской форме послал Крооса, объявившего о завершении карьеры после Евро

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал публикацию полузащитника «сливочных» Тони Крооса, который после новости о своём скором завершении карьеры написал в соцсети Х (ранее Twitter) «Я хотя бы в тренде?»

«Пошёл ты», — ответил немцу Васкес, сопроводив сообщение эмодзи руки с поднятым средним пальцем.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

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34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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