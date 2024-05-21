Владислав Радимов: в следующем году «Спартак» может быть грозной силой

Бывший футболист сборной «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на появление защитника «Спартака» Георгия Джикии на поле в матче 29-го тура с «Рубином» (3:1) после объявления об уходе игрока предстоящим летом по окончании контракта, а также прокомментировал действия руководства красно-белых.

«Я думаю, Джикия продолжит играть ещё. Где — не могу сказать. Матч в первую очередь был посвящён Джикии. Я сам был в такой истории, тоже прощался со стадионом на «Петровском».

И это второй шаг руководства, за который надо похвалить: молодцы, что сделали это. И дали сыграть ему почти полный матч. В этом плане я думаю, что руководство «Спартака» начало въезжать, что такое футбол. Думаю, если дальше руководство «Спартака» опять не накосорезит, то в следующем году «Спартак» может быть грозной силой», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

30-летний Георгий Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

«Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 49 очков за 29 матчей.