Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на новость о завершении карьеры полузащитником «сливочных» Тони Кроосом после Евро-2024.

«Антонио», — написал Винисиус в социальной сети, добавив эмодзи со слезами и разбитым сердцем.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.