Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на новость о завершении карьеры полузащитником «сливочных» Тони Кроосом после Евро-2024.

«Антонио», — написал Винисиус в социальной сети, добавив эмодзи со слезами и разбитым сердцем.

Напомним, немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер».

34-летний Кроос в текущем сезоне сыграл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Материалы по теме
«Спасибо за всё, Тони». Роналду — о завершении карьеры Крооса
Материалы по теме
Тони Кроос — самый влиятельный футболист мира. Он решил уйти на пике
Тони Кроос — самый влиятельный футболист мира. Он решил уйти на пике
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android